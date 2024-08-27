Yaptığı iyilik öğretmeni canından etti! İşte korkunç cinayetin detayları

27 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:10

Şanlıurfa'da bir fıstık bahçesinde öldürülen öğretmen Yasin Kayran’ın katilinin arabasına aldığı madde bağımlısı Ahmet Elçi olduğu ortaya çıktı. Meydana gelen korkunç olayda çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

GENÇ ÖĞRETMEN FISTIK BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki öğretmen Yasin Kayran olduğu tespit edildi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma yürüttü. Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran'a ait otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi'yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

GASBEDİP FISTIK BAHÇESİNDE ÖLDÜRMÜŞ

İlk ifadesinde, Şanlıurfa'dan Bozova'ya gitmek için yolda otostop yaptığını belirten Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran'ın kendisini aracına aldığını belirtti. Daha sonra Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını ileri sürdü. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.