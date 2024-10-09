Yaralı geyik görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Türk mitolojisinde yaralı geyik ne anlama geliyor?

09 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:25

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaralı bir geyiğin fabrikaya sığındığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı durumu Türk mitolojisine yordu. Peki yaralı geyik Türk mitolojisinde ne anlama gelir, yaralı geyik neyin alameti?

İzmir’in Kemalpaşa​ ilçesinde bulunan bir fabrikaya sığınan yaralı​ geyik sosyal medyada gündeme oturdu. Ayağından yaralandığı anlaşılan geyik adeta çalışanlardan yardım istedi. Görüntülerden sonra birçok kullanıcı Türk mitolojisinde geyiğin kutsal olduğunu söyleyerek bu konuya dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan konudan sonra vatandaşlar, yaralı geyik Türk mitolojisinde ne anlama gelir, yaralı geyik neyin alameti? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

GEYİK FİGÜRÜ KURT KADAR ÖNEMLİ

Türk mitolojisinde kurt kadar değerli olduğu bilinen geyik Anadolu motiflerinde sıkça görülür. Tarih boyunca önemli figürlerden biri olarak kabul edilen geyik, Türklerin doğayla olan derin bağını ve maneviyatını simgeler. Kötülüklerden kurtulma, müjde getiren anlamlarına gelen geyiğin yaralı olması ise pek de olumlu olarak yorumlanmaz.

YARALI GEYİK NE ANLAMA GELİR?

Geyiğin yaralı olması ise uğursuzluk ve büyük felaketlerin yolda olduğu anlamına gelir. Yaralı geyik görüldüğü zaman zor günlerin kapıda olduğu anlaşılır ve hazırlıklar başlatılırdı.

Fakat bunun aksini söyleyen başka bir görüş daha var. Tasavvufi olarak yaralı geyiğin bir yere sığınması merhamet anlamına geldiği de söylenir.