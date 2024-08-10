Tehlikeli oyun hastanede bitti! Minik kızın kafasına demir saplandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:07
Mersin'de bir apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğu, dehşeti yaşadı. Dengesini kaybeden minik kız, korkulukların üzerine düştü. Kafasına korkuluk demiri saplanan kız, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda; apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki kız çocuğunun dengesini kaybederek korkulukların üzerine düştü.
Korkulukların minik kızın çenesine ok gibi saplandı. Yaşadığı acıyla çığlıklar atan çocuğun yardımına apartman sakinleri koştu ve hemen durumu ekiplere bildirdi.
Yaralı çocuk olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kestiği demir ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇENE KISMINDAN GİREN DEMİR KESİLDİ
Çocuğun ameliyata alınması amacıyla çene kısmından giren demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesildi. Çocuğun hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı