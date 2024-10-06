Yardıma koştu, feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada
Kocaeli'de 24 yaşındaki Görkem Öztürk, kazaya karışan sürücüye yardım etmek için olay yerine gitti. Tam o sırada Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki gencin feci şekilde can verdiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kocaeli’de 30 Eylül’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 24 yaşındaki akaryakıt istasyonu çalışanı Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.
Tam o sırada yağış nedeniyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki araç, Öztürk’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Öztürk hayatını kaybetti. Takla atan otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA
Kaza anı kameralarca kaydedildi; görüntülerde Öztürk’ün çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı ve aracın defalarca takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.