Yardıma koştu, feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:22

Kocaeli'de 24 yaşındaki Görkem Öztürk, kazaya karışan sürücüye yardım etmek için olay yerine gitti. Tam o sırada Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki gencin feci şekilde can verdiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli’de 30 Eylül’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 24 yaşındaki akaryakıt istasyonu çalışanı Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Tam o sırada yağış nedeniyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki araç, Öztürk’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Öztürk hayatını kaybetti. Takla atan otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA Kaza anı kameralarca kaydedildi; görüntülerde Öztürk’ün çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı ve aracın defalarca takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Bayburt'ta feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ağrı’da feci trafik kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!