Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de: Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

03 Ekim 2024 01:43 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 01:46

Hakimler ve Savcılar Kurulu 8 Yargıtay üyeliği ve 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları da değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay​ ve Danıştay​ üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Osman Kiper, HSK​ Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Yargıtay üyeliğine seçildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz Aydemir ise Danıştay üyesi oldu. HSK GENEL KURULU KARARI Öte yandan, HSK Genel Kurulunca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifiyle, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi. İlgili Haberler Çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay’dan emsal karar: İzinsiz narko test yaptıran hastaneye kötü haber Avukatlık ücret tarifesinde yeni liste Resmi Gazete'de yayımlandı