Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

16 May 2024 00:06 - Güncelleme : 16 May 2024 00:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. Karar 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay 3'üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk, adaylıktan çekilerek Yargıtay başkanlığındaki çözmüştü. 35'inci turda 104 oy alan Şentürk, Mehmet Akarca'yı destekleme kararı almıştı. Yargıtay'ın kurumsal itibarını zedelememek için adaylıktan çekildiğini bildiren Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aday olmuştu.

CAN ATALAY KARARINI VEREN DAİRENİN BAŞKANIYDI

Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararına direnen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyordu.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.