Yargıtay savcısına otoparkta saldırı! Bakan Tunç'tan açıklama geldi

01 Eylül 2024 23:20 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 23:22

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Habur Gümrük Kapısı’nda memurlara saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var!

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını izlemek için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti. Karşılaşma dönüşü otoparkta ödeme yapmak isteyen İşçimen, saldırıya uğradı.

Ekol Haber’den Gökay Usanmaz’ın haberine göre müsabaka çıkışı akrabası ile otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye yöneldi. Bu sırada otopark görevlisi 'sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını' söyleyerek beklemesini savcıya iletti. Arkasındaki E.G ile T.T İlgün bekledikleri süreyi uzun bularak selektör ve kornaya bastı.

İKİ KİŞİ SAVCIYA SALDIRDI!

Araçtan inen iki kişi savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etti. İşmen’in kendisinin ‘savcı’ olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Darbelerle yere yığılan savcıyı darbetmeye devam eden iki zanlının görüntüsü otopark kamerasına anbean yansıdı.

Yaşadığı olayın ardından Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne giden savcı İşmen, polislerin yardımıyla hastaneye götürülerek darp raporu aldı. İşmen iki saldırgandan da şikayetçi oldu.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI!

Yapılan incelemede savcı İşçimen’e saldıran ikiliden T.T yakalanırken, firari olan E.G ise her yerde aranıyor. E.G’ün 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen

Bakan Tunç paylaşımında, "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.