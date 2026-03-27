Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, AYM üyeliğine seçildi

Anayasa Mahkemesi'nde 12 yıllık görev süresi dolan 61 yaşındaki Hasan Tahsin Gökcan'ın yerine geçen isim belli oldu.

AYM üyeliği için Yargıtay Büyük Genel Kurulunda geçen ay yapılan seçimde 317 üye oy kullandı. 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız 48 oy, 3. Ceza Dairesi Üyesi Oğuz Dik 45 oy ve 2. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal 44 oy ile en çok oyu alan 3 isim oldu.

AYM'NİN YENİ ÜYESİ BELLİ OLDU

En çok oy olan 3 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçilmiştir."

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal 1974 yılında Rize'de doğdu. İlkokulu Rize Güneysu Kıbledağı Köyündeki Çağla İlkokulu'nda (Şimdiki adı Şehit Metin Çetin İlkokulu) okudu. Orta öğrenimini Güneysu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında ikincilikle mezun oldu.

1998 yılında Rize'de hâkimlik stajına başladı. 2001 yılında çektiği kura ile Gerede Hâkimi olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Gerede, Çaykara ve Oltu hâkimlikleri, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, HSYK Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. 17 Kasım 2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. 18 Temmuz 2018’de Yargıtay üyeliğine atanarak ticaret ve sigorta hukuku davalarına bakan 11. Hukuk Dairesi üyesi oldu. Kazdal daha sonra 2. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevine devam etti. Şaban Kazdal evli ve üç çocuk babasıdır.