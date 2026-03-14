Yargıtay'a 8 yeni üye seçimi kararı Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine yapılan yeni üye seçimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 Yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşüldü.
Buna göre; İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ve Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Yargıtay üyeliklerine 8 ismin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.