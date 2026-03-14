Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine yapılan yeni üye seçimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ Yargıtay'a 8 yeni üye seçimi kararı Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 8 yeni Yargıtay üyesi seçimi yapıldı ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK kararı gereğince Yargıtay'daki 16 boş Yargıtay üyeliği kadrosundan 8'i için seçim yapıldı. Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şunlardır: Ahmet Kaya, Bekir Altun, Çimen Atacan Tuna, Hüseyin Kürşad Serbes, İbrahim Acarlı, Musa Kanıcı, Niyazi Acar ve Tolgahan Öztoprak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçilen Yargıtay üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

HSK Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 Yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşüldü.

Buna göre; İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ve Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Yargıtay üyeliklerine 8 ismin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.