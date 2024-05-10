Yargıtay'da başkanlık düğümü çözülüyor: Bir isim adaylıktan çekildi

10 May 2024 13:45 - Güncelleme : 10 May 2024 14:05

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girmişti.

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamazken, 13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yeni seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

SEÇİM ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR

Yargıtay 3'üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildiğini duyurdu. 35'inci turda 104 oy alan Şentürk, mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı destekleme kararı aldı.

Öte yandan Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aday olduğu öğrenildi.

2 ADAY YARIŞACAK

Böylece 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek 36. tur oylamada Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

CAN ATALAY KARARINI VEREN DAİRENİN BAŞKANIYDI

Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararına direnen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyordu.