Son dakika | Yargıtay'dan Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası kararı! Rekor ceza verildi: Tam 8 bin 658 yıl

10 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:57

Son dakika haberine göre Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşti.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı.

REKOR CEZA!

Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

AVUKAT SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Silahlı suç örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek, özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, avukat olan 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal hakkında Avukatlık Kanunu’nun 58-60 maddeleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, ara kararın ardından duruşmaya devam etti.