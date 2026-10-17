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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:29

Yargıtay'dan boşanmak isteyenler için emsal karar: Ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak

Yıllar süren evliliğin ardından boşanmaya karar veren çiftin altınları konusunda Yargıtay emsal karar verdi. Artık ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak.

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Editor
 Murat Makas
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Yargıtay'dan boşanmak isteyenler için emsal karar: Ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:29

boşanmaya hazırlanan çiftler ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Yıllarca evli kalan bir çift aniden boşanmaya karar verince altın konusu mahkemeye taşındı.

Yargıtay'dan boşanmak isteyenler için emsal karar: Ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak

İSTİNAFA TAŞINDI

1. Aile Mahkemesi'nin altın (ziynet) alacağına dair kararına rağmen eli boş kalan mağdur kadın, eski kocası hakkında başlattı. İcra Hukuk Mahkemesi’ne koşan eski koca, boşanma davasının kesinleşmediğine dikkat çekerek icra takibine itiraz etti. Boşanma ilamı kesinleşmeden onun ferisi (bağlı) niteliğindeki alacakların da talep edilemeyeceğini belirterek, takibin iptaline karar verilmesini istedi. İcra Hukuk Mahkemesi, şikayetin reddine karar verdi. Davacı eski koca kararı istinafa taşıdı. (BAM) 8. Hukuk Dairesi, alacaklı davalı tarafından borçlu hakkında başlatılan ilamlı takibin dayanağının 1. Aile Mahkemesi'nin 2025/17 K. sayılı ilamı olduğu, takipte ilamda hüküm altına alınan ziynet iadesinin ve bu konuya ilişkin hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsilinin talep edildiğine dikkat çekti.

Yargıtay'dan boşanmak isteyenler için emsal karar: Ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak

KARARDAN DETAYLAR

Şikayetin niteliği itibariyle süresiz şikayete tabi olduğuna vurgu yapan Daire kararında şu ifadelere yer verildi: 

‘’Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemezler. Ayrıca, boşanma kararının eklentisi olan tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderine yönelik hükümler de aynı kurala tabidirler. Ancak, ilamın boşanma davası ile birlikte görülen ve hüküm altına alınan ziynet alacağına ilişkin kısmı, tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin durumlarında bir değişikliğe yol açmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının ferisi niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de ziynet alacağına ilişkin ilamların, diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür. Somut olayda da takibe konulan husus ziynet iadesine ve bu konuya ilişkin hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin olmakla, her ne kadar boşanma davası ile birlikte görülmüş olsa da boşanma ilamının ferisi niteliğinde olmadığından kesinleşmeden icraya konulması mümkündür. Bu nedenle davacı tarafın buna yönelen talebinin reddine karar verilmesi yerindedir.’’

Yargıtay'dan boşanmak isteyenler için emsal karar: Ziynet alacağı karar beklenmeden icraya konacak

BAM 8. Hukuk Dairesi’nden de eli boş dönen davacı koca, kararı temyiz etti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de BAM kararını yerinde buldu. Yüksek Mahkeme; ziynet alacaklarının tarafların şahsi durumlarında bir değişiklik yaşatmadığını, yalnızca malvarlığını etkilediğini belirterek, boşanma hükmü kesinleşmesse dahi bu alacakların icra edilebileceğine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.

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#Yargıtay
#icra takibi
#Bölge Adliye Mahkemesi
#1 Aile Mahkemesi
#Ziynet Iadesi
#Gündem
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