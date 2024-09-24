Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Sık sık iş seyahati ağır kusur sayıldı

24 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:58

Yargıtay, Manisa'daki bir boşanma davasında işi nedeniyle sık seyahate giden kişinin, eşini ve çocuğunu ihmal ettiği ve seyahatlerine nadiren eşini götürdüğü gerekçesiyle kocayı ağır kusurlu buldu.

Yargıtay dikkat çeken bir karara imza attı. Manisa'daki bir boşanma davasında, işi nedeniyle sık seyahat eden kocayı ağır kusurlu buldu. Manisa'da karşılıklı açılan boşanma davasında kadın, işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatlere giden voleybol yöneticisi kocasının, kendisini ve çocuğunu ihmal ettiğini gerekçesiyle dava açtı. Kocasının ailesini ihmal ettiğini, kendisiyle sosyal ortamlara da girmediğini belirten kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi.

EŞİNİN KISKANÇLIK KRİZLERİ GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Koca ise eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini öne sürdü. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini, kendisine hakaret ettiğini de iddia eden koca ise 20 bin lira manevi tazminat istedi.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Manisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu buldu.

Mahkeme, kadını da eşinin işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapması, hakaret içeren, eşini evde istemediğine dair mesajlar atması ve geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen eşinin ailesiyle uzun süredir görüşmemesi nedeniyle kusurlu saydı.

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın yararına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

KOCA AĞIR KUSURLU

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti. Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.