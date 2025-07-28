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 | Merve Yaz

Yargıtay'dan emsal karar! 'Bozuk para dolandırıcısına hapis cezası

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, elindeki bozuk halde bulunan 1000 lirayı bütünlemek istediğini belirterek dolandırıcılık yapan kişiye verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezasını onadı.

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Yargıtay'dan emsal karar! 'Bozuk para dolandırıcısına hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:56

Dairenin kararına göre, 2014'te 'da bir markete giren kişi, elinde çok sayıda bozuk para bulunduğunu belirterek, para bütünlemek istediğini söyledi. Kasiyerden 1000 lirayı alan kişi, "simit fırınından paranı al" deyip, bir fırsatını bulup kaçtı. Parayı almak için simit fırınına gittiğinde olumsuz yanıt alan market çalışanı, dolandırıldığını anladı.

Yargıtay'dan emsal karar! 'Bozuk para dolandırıcısına hapis cezası

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen kişi hakkında, "" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Tekirdağ 4. Asliye , atılı suçtan sanığa 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezası verdi.

DOSYA TEMYİZE GİTTİ

Sanığın itirazı üzerine dosyaya ilişkin temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünün onanmasını kararlaştırdı.

Yargıtay'dan emsal karar! 'Bozuk para dolandırıcısına hapis cezası

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğu aktarıldı.

Yargıtay'dan emsal karar! 'Bozuk para dolandırıcısına hapis cezası

Kararda, "Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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#dolandırıcılık
#tekirdağ
#ceza mahkemesi
#Hapis Cezası
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