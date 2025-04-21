Yargıtay'dan emsal karar! Eşine sormadan sattı, tazminata mahkum edildi

Samsun'da yaşanan olayda, Yargıtay eşler arasında ortak olarak alınan taşınmazların satışına ilişkin emsal bir karar verdi. İkinci evliliğinde eşiyle birlikte aldığı tarlayı satıp, birinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğuna ev alan adam tazminata mahkum edildi.

Samsun'da meydana gelen olayla ilgili Yargıtay emsal bir karara imza attı. Buğra K. ve Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliklerini yaptı. Geçtiğimiz yıl boşanma davası açan kadın, gerekçe olarak evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz olarak satılmasını gösterdi. İkinci evliliğinde satın aldığı tarlayı eşine sormadan satan ve bu parayla birinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğuna ev alan adam tazminata mahkum edildi.

Sabah'ın haberine göre, bu gelişme üzerine evi terk etmek zorunda kaldığını anlatan kadın, kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluk çektiğini belirterek nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

"EŞİNİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAMASI KUSUR"

Çiftin boşanma davasını gören mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. Bunun üzerine kadının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Buğra K.'nin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadının manevi tazminat talebini reddeden mahkeme, kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

DAVADAN EMSAL KARAR ÇIKTI

Bu karar iki tarafı da memnun etmedi. Dosya bu kez temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu.

Kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı, eşinin görüşünü almadan satmasının kusur olduğunu belirten Yargıtay, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı bir davranış olduğunu kaydederek, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini bildirdi.

Kararı bozan daire, Buğra K.'nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.