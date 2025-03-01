Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yargıtay'dan emsal karar! İcra için borçluyu defalarca arayan avukata ceza

İstanbul'da bir vatandaş, icra takibi için kendisini 7 kez arayan avukatı dava etti. Yargıtay, avukatı kişilerin huzur bozma suçundan para cezasına çarptırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargıtay'dan emsal karar! İcra için borçluyu defalarca arayan avukata ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 12:55

Yargıtay, emsal bir karara daha imza attı. İstanbul’da görev yapan bir avukat, 2017’de üç aylık süreçte icra takibi ve haciz işleminden bahisle bir kişiye telefonundan ulaşarak dokuz kez mesaj gönderdi, yedi kez de telefon etti.

Durumdan rahatsız olan vatandaş ise, durumu yargıya taşıdı.

7 KEZ ARAYAN AVUKATA DAVA AÇTI

İlgili kişinin şikayeti üzerine, avukat hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123. maddesinde belirtilen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dava açıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Yargılamayı yapan Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata 2 bin 250 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Hakkındaki cezaya itiraz eden avukat, bu tür bir durumun avukatlar için ancak disiplin soruşturmasına konu edilebileceğini, alacağı tahsil amacıyla yapılan aramaların atılı suça sebebiyet vermeyeceğini, ısrar unsurunun oluşmadığını, özel bir kastla hareket etmediğini ileri sürerek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

KARAR ONANDI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, avukat hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemenin inanç ve takdirine göre doğru biçimde belirlendiği, mahkumiyet kararında hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başıboş köpek saldırısında emsal karar! İBB'den tazminat alacak
Bahis çetelerinin yeni tuzağına dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: Banka kartı kullanmadan önce bir kez daha düşünün

Sıkça Sorulan Sorular

Haciz işlemi nasıl yapılır?
İlk etapta borçlu tarafın banka hesaplarına, dijital varlıklarına el koyulur. Buna e-Haciz adı verilir. Sonrasında alacaklı tarafın borcunu karşılayacak miktarda taşınır ya da taşınmaz mallara el koyulur. Haciz sürecine konu olan her türlü varlığın satışı gerçekleştirilir ve alacaklı tarafın borcu ödenir.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.