Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı! 10 yıllık hapis cezasını onadı

03 Aralık 2024 20:26 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 20:29

Esra Hankulu'nu öldüren Ümitcan Uygun'a ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili davada katil Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapis cezasını onayladı.

Ankara​ 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 Nisan 2022'de karara bağlanan dosya, temyiz sürecinin ardından yüksek mahkeme tarafından değerlendirildi.

10 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI!

Kararda, Hankulu'nun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Uygun'un "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan aldığı hapis cezasının onanmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme, Uygun'un tahliye edilmesi yönündeki talebi de reddetti.

NE YAŞANMIŞTI?

Ankara'nın Mamak​ ilçesinde 3 Ağustos 2021 tarihinde gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay gecesi Hankulu ile aynı evde bulunan ve daha önce Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun ile Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümitcan Uygun’un Hankulu’yu kasten öldürdüğü, Furkan G. ve Dilan C’nin ise suç delillerini gizlemeye çalıştığı iddia edildi. Bu doğrultuda Uygun’un “savunmasız bir kişiyi öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer iki kişinin ise “delil karartma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi.

Yargılama sonucunda mahkeme, Ümitcan Uygun’a “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan 10 yıl hapis cezası verirken, Furkan G. ve Dilan C’ye delil karartma suçundan bir yıl altışar ay hapis cezası verdi.