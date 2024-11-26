Bugün okullar tatil mi? İşte 27 Kasım kar tatili olan yerler

26 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir kısmında yoğun kar yağışı başladı. Ulaşım birçok kentte durma noktasına gelirken okullar da tatil edildi. Bugün birçok ilde eğitime ara verildi, vatandaşlar 27 Kasım okullar tatil mi diye araştırmaya başladı. İşte 27 Kasım Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kara kış başladı. Fırtına​ ve tipinin hakim olduğu illerde hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı​ altında kalan iller adeta kara gömüldü. Birçok vatandaş​ yolda ve arazilerde mahsur kaldı, okullar​ tatil edildi, köy yolları kapandı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgelerde kaza haberleri peş peşe geldi. Yaşanan yoğun kar yağışının ardından valiliklerden de tatil haberleri geldi. Doğu ve iç bölgelerde bulunan birçok ilde bugün eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU'DA BAZI İLÇELERDE TATİL KARARI

Ordu Valiliği bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi kararını aldı. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerinde bulunan okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, tamamen ve kısmen eğitim öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAYSERİ'DE TATİL UZADI

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı, ancak yağışın durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

ARTVİN ŞAVŞAT'TA ARA UZADI

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği ve bu durumun ulaşımı aksatarak risk oluşturabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İlimizde devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Şavşat ilçemizde aşırı buzlanma beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri’nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca ilçemizdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde izinli sayılacaktır.”

ERZİNCAN'DA EĞİTİME ARA

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada taşımalı eğitime Çarşamba günü ara verildiği açıklandı.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Erzincan Valiliği'nin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı Erzincan Merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

BAYBURT'TA EĞİTİME ARA

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bayburt Üniversitesinde eğitime bir gün daha ara



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizdeki olumsuz hava koşulları üzerine, Senatomuz kararınca, 27 Kasım Çarşamba gününü kapsayacak şekilde üniversitemizde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL'DE ARA UZADI

Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİVAS'TA 1 GÜN DAHA TATİL

Sivas’ta buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

AKSARAY'DA KAR TATİLİ

Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışıyla birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.

BATMAN SASON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki köy okulları, 1 gün tatil edildi.

BİTLİS'TE İLK VE ORTA ÖĞRETİME TATİL

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde okullar bir gün süre ile tatil edildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.

26 KASIM SALI GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN ŞEHİRLER ŞU ŞEKİLDEYDİ: