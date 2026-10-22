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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 08:02

'Yaş doğrulama' tuzağına dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir: Bu mesajlara kanmayın

Sosyal medya platformlarında 15 yaş altı çocuklara yönelik getirilen yeni düzenleme siber dolandırıcılık riskleri de gündeme geldi. Yaş doğrulaması zorunluluğunu fırsat bilen dolandırıcılar, SMS ve WhatsApp üzerinden e-Devlet veya resmî kurumları taklit eden sahte bağlantılarla vatandaşları hedef alabilir. Bu riske karşı uzmanlardan kritik uyarılar geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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'Yaş doğrulama' tuzağına dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir: Bu mesajlara kanmayın
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 08:02

’de 10 Ekim’de yayımlanan yönetmelik kapsamında artık platformları, 1 Kasım 2026’dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. zorunluluğu için geri sayım devam ederken, riskleri de gündeme geldi. 

'Yaş doğrulama' tuzağına dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir: Bu mesajlara kanmayın

BU MESAJLARA DİKKAT

Bilişim uzmanlarının dikkat çektiği risk ise bu sürecin dolandırıcılar tarafından istismar edilmesi. Vatandaşlara “Hesabınızı açık tutmak için yaşınızı doğrulayın”, “Çocuğunuzun hesabını korumak için işlemi tamamlayın” veya “Son gün, doğrulama yapmazsanız hesabınız kapatılacak” gibi ifadeler içeren mesajlar gönderilebilir. Resmî kurumların ya da sosyal medya platformlarının adını ve logosunu taklit eden bu mesajlarla kullanıcıların acele karar vermesi hedeflenebilir.

'Yaş doğrulama' tuzağına dikkat! Hesaplarınız boşaltılabilir: Bu mesajlara kanmayın

ONAY E-DEVLET’TEN

SMS, WhatsApp veya e-Posta üzerinden gönderilen bağlantılar, kullanıcıları ya da sosyal medya platformlarının giriş ekranlarını taklit eden sahte internet sitelerine yönlendirebilir. Bu sayfalarda kimlik numarası, şifre, banka bilgileri veya SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodları istenebilir. Bilgilerin dolandırıcıların eline geçmesi hâlinde banka hesaplarına ve diğer dijital hesaplara erişim sağlanması, finansal işlemlerin kötüye kullanılması riski doğabilir. Ele geçirilen kişisel bilgiler, başka dolandırıcılık girişimlerinde de kullanılabilir. Mağdur adına kredi başvurusu yapılması, telefon hattı çıkarılması, alışveriş gerçekleştirilmesi veya şirket kuruluşuna yönelik işlemlerde bulunulması gibi girişimler gündeme gelebilir.

SAHTESİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Yönetmelikte öngörülen sistemde yaş doğrulaması için e-Devlet üzerinden oluşturulan dijital belirteç kullanılacak. Bu belirteç, kişinin kimlik bilgilerinin sosyal medya platformuna aktarılması yerine, yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadığı bilgisini doğrulamayı amaçlıyor. Vatandaşların bu düzenlemeyi gerekçe gösteren mesajlardaki bağlantılara güvenerek işlem yapmaması gerekiyor. e-Devlet hesabına yalnızca resmî kanal üzerinden giriş yapılmalı; mesajla gönderilen bağlantılarda şifre, banka bilgisi veya doğrulama kodu paylaşılmamalı. Bir işlemden şüphe duyulması hâlinde ilgili platformun veya kurumun resmî internet sitesi ve uygulaması üzerinden bilgi alınmalı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da daha önce yaptığı uyarılarda, kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi veren mesajlarla kullanıcıların sahte bağlantılara yönlendirilebildiğine dikkat çekmişti.

ETİKETLER
#sosyal medya
#E-Devlet
#siber dolandırıcılık
#Cumhurbaşkanlığı Iletişim Başkanlığı
#Yaş Doğrulama
#Resmî Gazete
#Sosyal Medya Platformları
#Gündem
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