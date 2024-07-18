13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 3 milyar 600 milyon TL vurgun yapmışlar

18 Temmuz 2024 07:49 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 08:09

Jandarma ekipleri 13 ilde harekete geçti. Hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 ilde Jandarma tarafından “Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen "Siberağ-1" operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da “Siberağ-1” operasyonları düzenledi.

Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya uygulaması üzerinden “Kredi Kartı Aidatı Ödemesi” vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

3 MİLYAR 600 MİLYON TL'LİK VURGUN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan operasyon sonucunca yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkan sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden “Yüksek Kazanç Elde Etme” vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlar sonucunda sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, “Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları” adı altında vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanırken Ankara merkezli operasyonlarda ise internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 600 milyon Türk lirası para hareketliliği olan toplam 35 şüpheli yakalanırken operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.