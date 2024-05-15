'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına Emniyet'ten yalanlama

15 May 2024 17:27 - Güncelleme : 15 May 2024 17:30

Emniyet Genel Müdürlüğünden yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce “Yasa dışı dinleme yapıldığı” ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"