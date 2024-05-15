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'Yasa dışı dinleme yapıldı' iddiasına Emniyet'ten yalanlama

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
15 May 2024 17:27 - Güncelleme : 15 May 2024 17:30
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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce “Yasa dışı dinleme yapıldığı” iddiası yalanlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yasa dışı dinleme iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce “Yasa dışı dinleme yapıldığı” ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

Kaynak: tgrthaber.com

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