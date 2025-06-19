Yasak olmasına rağmen ağla balık avlamanın cezası ağır oldu

İstanbul
Yasak olmasına rağmen ağla balık avlayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, B.Ç. isimli şahsın yasağa rağmen 800 metre uzunluğunda ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde jandarma ekipleri yasak olmasına rağmen ağla balık avlarken B.Ç. adlı kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda yaklaşık 800 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi. B.Ç. hakkında av yasağına uyulmaması nedeniyle idari işlem başlatıldı, kullanılan malzemelere ise el konuldu.