Yasak olmasına rağmen ağla balık avlamanın cezası ağır oldu

Yasak olmasına rağmen ağla balık avlayan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, B.Ç. isimli şahsın yasağa rağmen 800 metre uzunluğunda ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.