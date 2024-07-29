Yasak yerden U dönüşü faciaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var

29 Temmuz 2024 01:32 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 02:01

Batman'da düğün günü faciaya döndü! Tır davetlilerin arasına daldı biri bebek çok sayıda ölü var!

Batman'da düğün günü faciaya döndü! Tır davetlilerin arasına daldı biri bebek çok sayıda ölü var!

Düzce'de yasak U dönüşü faciaya neden oldu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine gidip yasak olmasına rağmen kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen N.E. idaresindeki cip, Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Ç.F. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmasının ardından ara yoldan kavşağa giriş yapmak isteyen S.E. idaresindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza sebebi ile yol tek şeritten verilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 7 YARALI

Kazada 3 araçta da bulunan Ç.F., S.E., N.E., A.E., C.Y., Ç.E. ve B.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.