Yaşar Güler'den bedelli askerlik çıkışı! Kışlasız askerlikte son durumu açıkladı 

13 Kasım 2024 19:04 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 19:07

Yeni yıl ile birlikte 250 bin TL'yi aşması beklenen bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler, kısa bir dönem de olsa Türkiye'de geçerli olan kışlaya adım atmadan bedelli askerlik yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kışlasız bedelli askerlik iddiaları hakkında Güler'den net bir açıklama geldi.

MSB 2024 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 217 bin 870 TL olarak açıkladı

MSB 2024 yılı ikinci yarısında bedelli askerlik ücretini 217 bin 870 TL olarak açıkladı

Askere gitmeye hazılanan adaylar kışla hizmeti olmadan bedelli askerlik uygulamasının yasalaşması talebiyle seslerini duyurmaya çalıştı. Bu amaçla bir internet sitesi kurarak taleplerini geniş bir kitleye ulaştırmak için kampanya başlattı. Asker adaylarının bu talebine DEVA Partisi destek vererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK TBMM GÜNDEMİNDE!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, bedelli askerlikten 28 gün kışla şartının kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Ekmen, "Teklif ile bedelli askerlikteki kışla hizmetinin kaldırılması, yükümlülerin iş ve sosyal hayatındaki olumsuz etkileri en aza indirecek, devletin de gereksiz harcamalardan kaçınmasını sağlayacaktır." demişti.

KIŞLAYA GİTMEDEN ASKERLİK GELECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise kışlasız bedelli askerlik konusuyla ilgili TV100’den Kübra Par’a konuştu. Kışlasız askerlik konusunun gündemleri olmadığını belirten Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.

Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" diye konuştu.