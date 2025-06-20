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 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 3. duruşma! Yaşasaydı karne alacaktı

İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında vahşice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında failler bugün 3. kez hakim karşısına geçecek. Öte yandan duruşmadan önce binlerce vatandaş aileye destek için adliyeye akın etti.

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Mattia Ahmet Minguzzi davasında 3. duruşma! Yaşasaydı karne alacaktı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:28

Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi şehir eşkıyaları tarafından önce darp edildi sonra bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayete ilişkin 2 sanığın yargılanması devam ederken, kamera kayıtlarının incelenmesiyle 2 failin daha olduğu belirlendi. Tüm Türkiye'nin takip ettiği davada bugün 3. duruşma görülecek ve 2 fail ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 3. duruşma! Yaşasaydı karne alacaktı

SATIRLA YAKALANDI

Öte yandan Mattia'yı hayattan koparan B.B. ve U.B.'nin Mattia'yı katletmeden kısa bir süre önce dikkat çeken olaylara karıştığı da belirlendi. Mattia'yı bıçaklayan B.B.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce 16 Aralık 2024'te Kadıköy'de üst araması yapıldığı sırada üzerinde satır ele geçirildiği öğrenildi. Hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatılan B.B., ifadesinde babasının pide ustası olduğunu, pideleri doğramak için satır istediğini, kendisinin de bu yüzden satır aldığını öne sürdü.

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