Yaşlı adam bal kabağı ile öldürüldü! Yataktaki örtüyü kaldırınca...

03 Kasım 2024 12:39 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:53

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 93 yaşındaki İbrahim Tuna evinde bal kabağı ile öldürülmüş halde bulundu. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan zihinsel engelli şahıs her şeyi itiraf etti.

Safranbolu​ ilçesine bağlı Konarı köyünde yalnız yaşayan 93 yaşındaki İbrahim Tuna'dan haber alamayan çocukları endişelenerek komşularını aradı. Babalarını kontrol etmesini istedikleri köy muhtarı Mustafa Özşen azasını da yanına alarak evin etrafını kontrol etmeye başladı. Balkona dayalı merdivenden şüphelenen Özşen, hemen evin içine girdi. Eve girince yatakta üstü tamamen örtülü şekilde yatan Tuna'nın üzerinden yorganı kaldırınca korkunç manzara ile karşılan muhtar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BAL KABAĞI İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yaşlı adamın bal kabağı ile kafasına defalarca vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu yaşlı adamın en son 28 Ekim Pazartesi günü emekli maaşını çektiği ancak evdeki eşyaları arasında yaşlı adamın parasının ve evin anahtarlarının da olmadığı tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren jandarma ekipleri olay yerine gelen 2 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde köylülerin ifadelerine başvurdu. Köylülerin yaşlı adamın ihtiyaçlarının aynı köylü ve zihinsel engelli olan Ayhan Aksoy'un (53) yaptığını, eve en son onun geldiği bilgisini vermesi üzerine ekipler, ilçe merkezinde Emek Mahallesi'ndeki evinde Aksoy'u gece yarısı gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda yaşlı adamın olduğu belirlenen 11 bin 800 lira para ile evinin anahtarları da bulundu.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getiren Aksoy, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Yapılan işlemlerinin ardından Ayhan Aksoy, sağlık kontrolü sonrası Safranbolu Adliyesine sevk edilerek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemi ile gönderildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, hunharca cinayete kurban giden İbrahim Tuna'nın cenazesi ise köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.