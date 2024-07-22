Yaşlı adam tartıştığı çocuğa saldırdı, peş peşe yumruk savurdu! O anlar kamerada

22 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:37

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Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde yaşlı adam, kendisine küfrettiğini iddia ettiği 16 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğa peş peşe yumruklar atan yaşlı adama çevredekiler müdahale etti.

KORKUNÇ ANLAR KAMARADA

Çocuk, çevredekiler tarafından adamın elinden güçlükle alınıp uzaklaştırıldı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından polis merkezine giden çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu.