Yaşlı adamın kafasına vurdu cebinden telefonu çalmaya çalıştı! Polisten kaçamadı

19 May 2024 01:28 - Güncelleme : 19 May 2024 01:35

Burdur Şekerevleri Mahallesi'nde bulunan eski gülyağı fabrikası önünde sabah saatlerinde dehşet verici olay meydana geldi. 68 yaşındaki Halil T. tarafından gasp edildi ve yere düşürülerek kafasına vuruldu.

Fabrika önüne geldiği sırada karşısından gelen 22 yaşındaki M.A isimli şahıs, yaşlı adamın gömleğinin cebinde bulunan cüzdanı gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında yaşlı adamın kafasına vuran ve yere düşürüp yaralayan M.A. yaşlı adamın cüzdanını ve telefonunu alıp olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil T. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamı darp ederek cüzdanını ve telefonunu çalan M.A. isimli şüpheli ise çok geçmeden yaşanan kovalamacanın ardından Burç Mahallesi Aşıklar Parkı civarında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken gasp ettiği Bin 900 TL para ve yaşanan kovalamaca esnasında düşürdüğü yaşlı adama ait cep telefonu sahibine teslim edildi.