Demans hastası yaşlı kadının feci ölümü: Yük treni çarptı

08 May 2024 13:18 - Güncelleme : 08 May 2024 13:19

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen olayda; demir yolunda yürüyen bir kadına kömür taşıyan yük treni çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADININ DEMANS HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra yakınlarının haber alamadığı demans hastası Şükran Bayhan olduğu öğrenildi.

Cenaze, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen Bayhan'ın oğlu Cankurt Bayhan, üzüntü yaşadı.

ANNESİNE BAKMAK İÇİ TAYİN İSTEMİŞ

Bayhan'ın, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmenlik yaptığı ve hasta annesine bakabilmek için tayin istediği öğrenildi. Makinistin ifadesine başvuran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı