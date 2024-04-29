Yaşlı kadının ölümüne neden olan şoförün ifadesi şok etti: "Tek kusurum kapının açık olması"

29 Nisan 2024 15:05 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:18

Adana'da 75 yaşındaki Hatice Sabahi, geçtiğimiz günlerde kapısı açık ilerleyen otobüsten düşmüş ve ağır yaralanmıştı. 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücünün ifadesi ortaya çıktı.

"TEK KUSURUM KAPININ AÇIK OLMASI"

Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi.