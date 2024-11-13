Yaşlılara yer vermeyen genç kıza tokat attı! Şoka giren yolcu hüngür hüngür ağladı
İstanbul'da bir otobüste kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Genç kıza yaşlılara yer vermesi konusunda uyarı yapan adam, "Sana ne oğlum ister veririm ister vermem" yanıtını alınca kıza tokat attı.
İstanbul'da otobüste yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Öğle vakti otobüse binen adam, kalabalık içinde yaşlıların olduğunu fark etti. Hiç kimsenin yaşlılara yer vermemesine sinirlenen adam, yaptığı hamleyle büyük tepki topladı.
GENÇ KIZA TOKAT ATTI
Bu sırada yaşlılara yer vermeyen genç kızın yanına giden öfkeli adam, yer vermesi için uyarıda bulundu. Genç kızdan "Sana ne oğlum ister veririm ister vermem" yanıtını alan adam sinirden çılgına döndü. Genç kıza tokat atan adamın görüntüleri tepkilere neden oldu.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Genç kız ise hem o anları kaydetti hem de hüngür hüngür ağladı.