Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yaşlılara yer vermeyen genç kıza tokat attı! Şoka giren yolcu hüngür hüngür ağladı

Yaşlılara yer vermeyen genç kıza tokat attı! Şoka giren yolcu hüngür hüngür ağladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:04

İstanbul'da bir otobüste kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Genç kıza yaşlılara yer vermesi konusunda uyarı yapan adam, "Sana ne oğlum ister veririm ister vermem" yanıtını alınca kıza tokat attı.

İstanbul'da otobüste yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Öğle vakti otobüse binen adam, kalabalık içinde yaşlıların olduğunu fark etti. Hiç kimsenin yaşlılara yer vermemesine sinirlenen adam, yaptığı hamleyle büyük tepki topladı. 

GENÇ KIZA TOKAT ATTI 

Bu sırada yaşlılara yer vermeyen genç kızın yanına giden öfkeli adam, yer vermesi için uyarıda bulundu. Genç kızdan "Sana ne oğlum ister veririm ister vermem" yanıtını alan adam sinirden çılgına döndü. Genç kıza tokat atan adamın görüntüleri tepkilere neden oldu. Yaşlılara yer vermeyen genç kıza tokat attı! Hüngür hüngür ağlayınca otobüsten kaçtı - 1. Resim

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI 

Genç kız ise hem o anları kaydetti hem de hüngür hüngür ağladı. 

İlgili Haberler

 

Kaynak: Tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...