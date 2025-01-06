Yavru gorilin adı ne olsun? Bakanlık anket açtı

06 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:26

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kaçak geçirilmek istenirken yakalanan yavru gorile isim aradığını belirterek kullanıcılardan öneri istedi.

Nesli tükenmek üzere olan bir goril yavrusu, İstanbul Havalimanı'ndan yurda kaçak​ girmek üzere iken bulundu.

Gorilin küçük bir sandıkta hapis tutulması, çıktıktan sonra etrafına merakla bakan görüntüsü izleyenlerin kalbine dokundu.

Kısa zamanda çok sevilen yavru gorilin henüz bir ismi yok.

İSİM ARANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajda kullanıcılarına "Çok sevilen yavru gorile isim arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." diye seslendi.

"ARKADAŞLAR MERAK ETMEYİN, BEN İYİYİM"

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce de İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaşmıştı.

NASIL BULUNMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.