Yavru kedinin sıkıştığı yeri gören ev sahipleri şaşkına döndü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 04:34 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 04:41
Isparta'da evlerinde kedi miyavlaması duyan ev sahipleri bulduklarında büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ekiplerinden yardım istenince uzun uğraş sonucu kedi kurtarıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Isparta, Emre Mahallesi'nde yaşayan aile evdeki kedi sesini duyunca uzun bir süre araştırsa da bulamadı. Kedinin alaturka tuvalet giderinde sıkıştığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiyeye haber verilince kurtarma çalışması başlatıldı.
ALATURKA TUVALETE KEDİ SIKIŞTI
Tuvalet giderine nasıl girdiği bilinmeyen kediyi çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf edildi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuşurken sağlık durumunun iyi olmasıyla sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı