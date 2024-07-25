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Yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğa tır çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 23:15 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 23:16

Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken torın çarpmasıyla feci biçimde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortaköy ilçesi Kırşehir Caddesi üzerinde M.Ü. (53) idaresindeki tır yaya geçidine geldiğinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki Ahmet H. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk tırın altına girerken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkartıp, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesinden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğa tır çarptı - 1. Resim

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı ve o sırada gelen tırın çocuğa çarptığı, daha sonra da çocuğun tırın altında kaldığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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