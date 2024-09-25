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Yaya geçidinde kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:43

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yaya yolundan geçmek isterken kendisine yol vermeye sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce yaya, kendisine yol vermeye sürücüyü bıçakladı.

İstanbulEsenyurt​'ta dün öğle saatlerinde yaşanan olayda; yaya yolundan karşıya geçmek isteyen bir kişi, kendisine yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaya, kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaya geçidinde kendisine yol vermeye sürücüye bıçakladı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, yaralı sürücü​ ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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