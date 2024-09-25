Yaya geçidinde kendisine yol vermeyen sürücüyü bıçakladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:43

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, yaya yolundan geçmek isterken kendisine yol vermeye sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce yaya, kendisine yol vermeye sürücüyü bıçakladı.