Yaya geçidinde kız çocuğunu havaya savurdu! Feci kaza kamerada

04 Kasım 2024 19:51 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:01

Adapazarı'nda yaptığı kazadan kaçan sürücü yaya geçidindeki kız çocuğuna çarptı. 11 yaşındaki kız çocuğunun havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale’de feci ambulans kazası: Ölü ve yaralılar var!

Sakarya​ Adapazarı​'nda sürücüsünün bir kazadan kaçtığı öğrenilen araç​ 11 yaşındaki kız çocuğuna çarparak ağır yaraladı. Park halinde bir araca çarptığı öğrenilen sürücü​ kaçmaya çalışırken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarptı.

KAZA​ ANI KAMERADA

Adnan Menderes Caddesi'nde sürücüsünün T.D olduğu öğrenilen araç arkasına bile bakmadan yola devam etti. Çocuğun havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Kız çocuğu refüje çarparak ağır yaralandı. Bölgedekiler yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay sonrasında bölgeden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek istediği esnada hafif ticari aracın çarpması ile kız çocuğunun metrelerce savrulması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.