Hiç kimse sakinleştiremedi! Yayaya çarpan motosikletli hüngür hüngür ağladı
Antalya'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara motosikletli çarptı. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Doğukan Yavuklu'nun kullandığı motosiklet Manavgat köprüsü girişinde yaya geçidi olmayan alanda yolun karşısına geçmek isteyen Çeyda Kaya'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kazayı gören vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak banka oturtuldu.
Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyda Kaya hastaneye kaldırıldı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Doğukan Yavuklu ağlama krizine girdi. Yardıma gelen vatandaşlar ve arkadaşları, gözyaşı döken genç sürücüye hatalı olmadığını ve güvenlik kameralarının kazayı gördüğünü söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Yavuklu, olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.