Yayaya yol verdi, aldığı cevapla kahkahaya boğuldu

21 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 15:20

İstanbul’da motosikletli bir sürücü, yayaya yol vermek için durdu. Yayanın da aynı anda durması ve sürücüye yol vermesi sonrası ortaya güldüren anlar çıktı.

"VALLAHİ SEN GEÇ"

Vatandaşa “Geç, yaya geçidi” diyen sürücüye vatandaş, “Vallahi sen geç” diye karşılık vermesi üzerine sürücü kontağı kapattı, vatandaş ise elindeki poşeti yere atıp aralarında şakalaştılar. Motosiklet kaskı kamerasına yansıyan o öncelik verme şakalaşması, izleyenleri güldürdü.