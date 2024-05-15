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Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 09:10 - Güncelleme : 15 May 2024 09:14
Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu

Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Öyle ki bazı noktalarda kar yağışı bile görülüyor. Ardahan’da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağışlar havanın iyice soğumasının ardından yerini kar yağışına bıraktı.

EKİPLER KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Ardahan’da da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu - 1. Resim

Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.

Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu - 2. Resim

-4 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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