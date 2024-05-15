Yaz geldi, kar gitmedi! Mayıs ayında sürpriz: Kar kalınlığı 10 santimi buldu
Mayıs ayının ortasına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Öyle ki bazı noktalarda kar yağışı bile görülüyor. Ardahan’da sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağışlar havanın iyice soğumasının ardından yerini kar yağışına bıraktı.
EKİPLER KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Ardahan’da da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.
Sürücü Necdet Bilgin, mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.
-4 DERECE ÖLÇÜLDÜ
Ardahan’da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.