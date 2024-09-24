Yaz geri geliyor! Orhan Şen'den aşırı sıcak hava uyarısı geldi

24 Eylül 2024 12:38 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:46

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar yerini güneşli ve sıcak havaya bırakıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, hafta sonuna kadar sıcaklıklar hızla artarak yaz değerlerine ulaşacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, yaptığı açıklamada yaz sıcaklarının geri geldiğini, ancak bunun 'pastırma sıcağı' olmadığını vurguladı.

Son günlerde birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar ve taşkınlar yerini sıcak hava dalgasına bırakıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını belirtti.

KASIM AYINA DİKKAT

Şen, özellikle Aydın, Manisa, Muğla, Hatay ve Adana’da aşırı sıcakların görüleceğini ifade etti. Ancak bu sıcakların kasım ayında görülen "pastırma sıcakları" ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Pastırma sıcaklarının oluşması için gece ve gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması gerektiğini belirtti.

BUGÜN TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Ağrı, Van ve çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.