Yaz günü apartmanın 5'inci katında doğal gaz bomba gibi patladı

05 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:06

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangında bina sakini bir kadın fenalaştı.



Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5’nci katında doğal gaz patlaması meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.