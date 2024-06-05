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Yaz günü apartmanın 5'inci katında doğal gaz bomba gibi patladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:06

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz sıcağında 7 katlı apartmanın 5'inci katında doğal gaz bomba gibi patlayarak yangına sebep oldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangında bina sakini bir kadın fenalaştı.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5’nci katında doğal gaz patlaması meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaz günü apartmanın 5'inci katında doğal gaz bomba gibi patladı - 1. Resim
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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