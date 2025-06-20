Yaz tatili başlıyor! 20 milyon öğrenci bugün karne alıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için üç aylık yaz tatili bugün resmen başlıyor. Eğitim döneminin son haftasında çeşitli sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle okullarını renklendiren öğrenciler, bugün karnelerini alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

YKS MARATONU BAŞLIYOR

Öte yandan lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar için tatil biraz daha gecikecek. Üniversiteye geçiş hayali kuran adaylar, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek. Sınavın ilk oturumu yarın, ikinci ve üçüncü oturumları ise Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERE SÖZLÜ SINAV SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav süreci de bu ay içinde başlıyor. Sözlü sınavlar 23 Haziran’dan itibaren Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya’da yapılacak.

YENİ MÜFREDAT SINIFLARLA BULUŞTU

Bu yıl eğitim sisteminde dikkat çeken yeniliklerden biri de yeni müfredat oldu. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla geliştirilen yeni müfredat, okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda ilk kez uygulanmaya başladı. Kademeli geçiş süreciyle hayata geçirilen yeni program, öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıktı.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

2024-2025 yılı, mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırıldığı bir dönem olarak da kayıtlara geçti. Ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında başlatılan zanaat atölyeleri uygulamasının ardından, bu yıl itibarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyesinde meslek ortaokulları da açıldı. Böylece meslek eğitimine geçiş daha erken yaşlara indirildi.

ÖĞRETMENLERİN YAZ PROGRAMI DA NETLEŞTİ

Öğretmenler için Haziran ayına özel Mesleki Çalışma Programı da belli oldu. Program, 23-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında bu programa katılabilecek. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirileceği bu süreç, aynı zamanda yeni döneme hazırlık niteliği taşıyor.