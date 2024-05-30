Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı! Yüksek kazanç vaatli kripto operasyonunda adı geçiyor

30 May 2024 19:20 - Güncelleme : 30 May 2024 19:23

Yazar Aşkım Kapışmak İstanbul'da siber polisler tarafından gözaltına alındı. Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen "Smart Trade Coin" isimli kripto varlık operasyonunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurmuştu. Sibergöz-42 operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da Sibergöz-42 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Halk TV'nin haberine göre operasyon kapsamında yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı.



Ankara merkezli operasyonda İstanbul'da Siber Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aşkım Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderildi.

"SIFIR RİSK, YÜKSEK KAZANÇ VAADİ"

Ali Yerlikaya operasyonu bugün böyle duyurmuştu:



"Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı."

1 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ!

Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.