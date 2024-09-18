Yeğenini eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmüştü! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

18 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:31

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini öldüren Nurullah Kalay, Bursa'ya eşinin yanına giderken yakalandı. Nurullah Kalay'ın, indirimsiz şekilde müebbet hapis cezasıyla çarptırılmasına karar verildi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Nurullah Kalay dehşet saçtı. Diyarbakır​'da yaşayan Nurullah Kalay, eşi Ebru Kalay ile ilişkisi olduğunu iddiasıyla Eskişehir​'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı, silahla vurarak öldürdü. Yeğenini öldürdükten sonra eşinin ikamet ettiği Bursa'ya giderken yakalanan Nurullah Kalay, tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 23 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Nurullah Kalay, hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Heybetullah Kalay'ın babası ve taraf avukatları katıldı.

"KEŞkKE KÜFÜR EDİP KAÇMASAYDI"

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Nurullah Kalay, “Gerçekten çok pişmanım ve üzgünüm. Keşke küfür edip kaçmasaydı da bunlar yaşanmamış olsaydı” ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Nurullah Kalay'ın son sözlerini beyan etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Heyet, Nurullah Kalay hakkında Heybetullah Kalay'a karşı işlediği ‘Kasten öldürme' suçundan ‘Müebbet Hapis Cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tutuklu sanık hakkında Bursa'da yaşayan eşi Ebru Kalay'a karşı ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kalmasından dolayı ‘Beraat' kararı, ‘Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi.