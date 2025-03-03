Yemeğini iftara yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu

Aksaray'da bir kadın Yemeği iftar saatine yetiştirmeye çalışırken az daha canından oluyordu. Acele ile yemek yapmaya başlayan kadın talihsiz bir olay yaşadı.

Aksaray’da 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yemeğini iftar saatine yetiştirmeye çalışan kadın acı olay yaşadı. Edinilen bilgiye göre, yemeği iftara yetiştirmeye çalışan yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26), ocakta aceleyle yemek yapmaya başladı.

PERDELER ALEVLERİ KIZDIRDI

Kadın yemeği ocağa koyup diğer odaya geçerken, yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler yemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu. Tül perde alev alarak yanmaya başlarken, güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi. Yangını fark edince müdahale eden kadın, ayağından ve elinden yanarak yaralandı. Perdenin yanmasıyla mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlarken, yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''PERDE GİBİ ŞEY TUTUŞTU''

Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.