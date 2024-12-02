Yemek kartı ücretleri ile ilgili önemli değişiklik! Milyonlarca çalışan etkilenecek

02 Aralık 2024 08:14 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:00

Yemek verilmeyen iş yerlerinde çalışana yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi. Milyonlarca çalışanı kapsayan değişiklikle yemek kartları kapsama alınırken ve günlük ücrette asgari ücret formülü şartı kalktı.

İşçilerin yemek ücretlerine ilişkin önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Ocak 2025 tarihinde değişiyor. Yeni düzenlemeyle, yemek bedelinin sadece nakit ödemelerle sınırlandırılması şartı kaldırıldı. Yemek kartları da düzenlemeyle birlikte kapsam içine alındı.

ASGARİ ÜCRET​ ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Bundan böyle yemek bedeli hesaplanmasında "bir günlük asgari ücret bedelinin formülasyonla yemek ücretine dönüştürülmesi" yerine "günlük yemek bedeli" hesaplanacak.

Değişikliğe gidilen eski madede, "İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" ibareleri yer alıyordu.

ÇALIŞILAN GÜN SAYISI İLE ÇARPILACAK

Maddenin son hali ise şöyle oldu: "İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı."