Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026

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İstanbul
Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasına yönelik değerlendirmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları ve stratejik konum gibi kriterler doğrultusunda bazı ilçelerin il statüsüne kavuşabileceği yönündeki beklentiler, vatandaşların konuya olan ilgisini artırıyor. Özellikle uzun yıllardır il olmayı bekleyen büyük ilçelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında 19 ilçenin il statüsüne yükseltilmesi ve 78 yeni ilçenin kurulması hedefi, Türkiye'nin idari haritasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında nüfus bakımından büyük, ekonomik açıdan gelişmiş ve mevcut il merkezlerine uzak bölgeler bulunuyor. Ancak yeni illerin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında il statüsüne aday gösterilen 19 ilçe, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alıyor. Söz konusu ilçeler, nüfus büyüklüğü ve ekonomik potansiyelleriyle dikkat çekiyor.
2026 yılında il olması beklenen ilçeler arasında Polatlı, Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma gibi yerleşim yerleri bulunuyor.
Bahçeli'nin açıkladığı proje kapsamında il olmaya aday gösterilen ilçeler ve bağlı oldukları iller şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye'de yeni ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi halinde ülkenin idari yapısında önemli değişiklikler yaşanabilecek. Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi, mevcut 81 il sayısının 100'e çıkarılması hedefini içeriyor.
Ancak il sayısının artırılması henüz kesinleşmiş bir karar olarak değerlendirilmemeli. Yeni illerin kurulması için gerekli yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve ilgili süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle il olmaya aday gösterilen ilçelerle ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda takip edilmesi önem taşıyor.
Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca nüfusunun yüksek olması yeterli görülmüyor. İdari kapasite, ekonomik yapı ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi çeşitli kriterler de değerlendirmeye alınıyor.
İl olma sürecinde öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor: