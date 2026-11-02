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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:10

Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında açıkladığı 19 ilçe, il olma adayları arasında öne çıktı. Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olması beklenen ilçeler hangileri? Yen il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:10

Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasına yönelik değerlendirmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları ve stratejik konum gibi kriterler doğrultusunda bazı ilçelerin il statüsüne kavuşabileceği yönündeki beklentiler, vatandaşların konuya olan ilgisini artırıyor. Özellikle uzun yıllardır il olmayı bekleyen büyük ilçelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de idari yapıda değişiklikler öngören ve bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi beklentisini içeren güncel tartışmalar kamuoyunun gündemindedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında 19 ilçenin il statüsüne yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda il olmaya aday gösterilen ilçeler arasında Polatlı, Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma bulunmaktadır.
Yeni illerin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
İl olma kriterleri arasında nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları, stratejik konum ve idari kapasite yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026

Genel Başkanı 'nin gündeme getirdiği "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında 19 ilçenin il statüsüne yükseltilmesi ve 78 yeni ilçenin kurulması hedefi, Türkiye'nin idari haritasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında nüfus bakımından büyük, ekonomik açıdan gelişmiş ve mevcut il merkezlerine uzak bölgeler bulunuyor. Ancak yeni illerin kurulabilmesi için 'nde () yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİ İL OLACAK İLÇELER

Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında il statüsüne aday gösterilen 19 ilçe, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alıyor. Söz konusu ilçeler, nüfus büyüklüğü ve ekonomik potansiyelleriyle dikkat çekiyor.

Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026

2026 yılında il olması beklenen ilçeler arasında Polatlı, Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma gibi yerleşim yerleri bulunuyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER 2026

Bahçeli'nin açıkladığı proje kapsamında il olmaya aday gösterilen ilçeler ve bağlı oldukları iller şu şekilde sıralanıyor:

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • Polatlı – Ankara
  • Ereğli – Konya

KARADENİZ BÖLGESİ

  • Ünye – Ordu
  • Vezirköprü – Samsun
  • Ereğli – Zonguldak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • Erciş – Van
  • Doğubayazıt – Ağrı
  • Ahlat – Bitlis

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • Ergani – Diyarbakır
  • Midyat – Mardin
  • Siverek – Şanlıurfa

AKDENİZ BÖLGESİ

  • Elbistan – Kahramanmaraş
  • Kozan – Adana
  • Alanya – Antalya
  • Tarsus – Mersin

EGE BÖLGESİ

  • Fethiye – Muğla
  • Akhisar – Manisa

MARMARA BÖLGESİ

  • Lüleburgaz – Kırklareli
  • Bandırma – Balıkesir

TÜRKİYE'NİN İL SAYISI ARTACAK MI?

Türkiye'de yeni ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi halinde ülkenin idari yapısında önemli değişiklikler yaşanabilecek. Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi, mevcut 81 il sayısının 100'e çıkarılması hedefini içeriyor.

Ancak il sayısının artırılması henüz kesinleşmiş bir karar olarak değerlendirilmemeli. Yeni illerin kurulması için gerekli yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve ilgili süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle il olmaya aday gösterilen ilçelerle ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda takip edilmesi önem taşıyor.

İL OLMA KRİTERLERİ NELERDİR?

Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca nüfusunun yüksek olması yeterli görülmüyor. İdari kapasite, ekonomik yapı ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi çeşitli kriterler de değerlendirmeye alınıyor.

İl olma sürecinde öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor:

  • Nüfus: İlçenin nüfus yoğunluğu ve büyüklüğü.
  • Ekonomik gelişmişlik: Sanayi, ticaret, tarım ve turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması.
  • Ulaşım imkanları: Karayolu, demiryolu ve diğer ulaşım ağlarına erişim.
  • Stratejik konum: Bölgesel merkez olma potansiyeli ve coğrafi konum.
  • İdari kapasite: Kamu kurumlarının kurulması ve hizmetlerin yürütülmesi için gerekli altyapının bulunması.
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#TBMM
#türkiye büyük millet meclisi
#mhp
#100 İl 1000 İlçe
#Gündem
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