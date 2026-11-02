Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılmasına yönelik değerlendirmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları ve stratejik konum gibi kriterler doğrultusunda bazı ilçelerin il statüsüne kavuşabileceği yönündeki beklentiler, vatandaşların konuya olan ilgisini artırıyor. Özellikle uzun yıllardır il olmayı bekleyen büyük ilçelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeni il olacak ilçeler hangileri? İl olması beklenen ilçeler listesi 2026 Türkiye'de idari yapıda değişiklikler öngören ve bazı ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi beklentisini içeren güncel tartışmalar kamuoyunun gündemindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında 19 ilçenin il statüsüne yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda il olmaya aday gösterilen ilçeler arasında Polatlı, Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma bulunmaktadır. Yeni illerin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. İl olma kriterleri arasında nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım imkanları, stratejik konum ve idari kapasite yer almaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında 19 ilçenin il statüsüne yükseltilmesi ve 78 yeni ilçenin kurulması hedefi, Türkiye'nin idari haritasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında nüfus bakımından büyük, ekonomik açıdan gelişmiş ve mevcut il merkezlerine uzak bölgeler bulunuyor. Ancak yeni illerin kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİ İL OLACAK İLÇELER

Devlet Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi kapsamında il statüsüne aday gösterilen 19 ilçe, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alıyor. Söz konusu ilçeler, nüfus büyüklüğü ve ekonomik potansiyelleriyle dikkat çekiyor.

2026 yılında il olması beklenen ilçeler arasında Polatlı, Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma gibi yerleşim yerleri bulunuyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER 2026

Bahçeli'nin açıkladığı proje kapsamında il olmaya aday gösterilen ilçeler ve bağlı oldukları iller şu şekilde sıralanıyor:

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Polatlı – Ankara

Ereğli – Konya

KARADENİZ BÖLGESİ

Ünye – Ordu

Vezirköprü – Samsun

Ereğli – Zonguldak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erciş – Van

Doğubayazıt – Ağrı

Ahlat – Bitlis

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Ergani – Diyarbakır

Midyat – Mardin

Siverek – Şanlıurfa

AKDENİZ BÖLGESİ

Elbistan – Kahramanmaraş

Kozan – Adana

Alanya – Antalya

Tarsus – Mersin

EGE BÖLGESİ

Fethiye – Muğla

Akhisar – Manisa

MARMARA BÖLGESİ

Lüleburgaz – Kırklareli

Bandırma – Balıkesir

TÜRKİYE'NİN İL SAYISI ARTACAK MI?

Türkiye'de yeni ilçelerin il statüsüne yükseltilmesi halinde ülkenin idari yapısında önemli değişiklikler yaşanabilecek. Bahçeli'nin "100 İl 1000 İlçe" projesi, mevcut 81 il sayısının 100'e çıkarılması hedefini içeriyor.

Ancak il sayısının artırılması henüz kesinleşmiş bir karar olarak değerlendirilmemeli. Yeni illerin kurulması için gerekli yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve ilgili süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle il olmaya aday gösterilen ilçelerle ilgili gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda takip edilmesi önem taşıyor.

İL OLMA KRİTERLERİ NELERDİR?

Bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca nüfusunun yüksek olması yeterli görülmüyor. İdari kapasite, ekonomik yapı ve kamu hizmetlerinin etkinliği gibi çeşitli kriterler de değerlendirmeye alınıyor.

İl olma sürecinde öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor: