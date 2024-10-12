Yengesini önce dövdü sonra evini yaktı! İfadesi şoke etti: Elim değmiş olabilir

12 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:09

Adana'da meydana gelen korkunç olayda önce yengesini darp edip, ardından sığındığı babasının evine molotof kokteyli atan Mert Yiğit Ö'nün ifadesi şoke etti. "Ben kimseye vurmadım" diyen Mert Yiğit Ö "elim değmiş olabilir" dedi. İşte tüm detaylar...

Dehşete düşüren olay Adana​'da yaşandı. Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö.'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın evden ayrılıp babası Osman G.'nin evine sığındı. Öfkeli eş Eren Ö., eşinin eve gelmesini istedi ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö.'nün kardeşi Mert Yiğit Ö., 17 yaşındaki arkadaşı M.S. ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti ve dehşet saçtı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA EVİ ATEŞE VERDİ

Mert Yiğit Ö., yengesi Fadime Ö. ile konuşarak evine dönmesini istedi. Fadime Ö., eve dönmek istemediğini belirtince Mert Yiğit Ö. yengesini dövdü. Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö., yengesinin babası Osman G.'nin evine arkadaşıyla birlikte molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

"ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Polis kaçan saldırganları kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Mert Yiğit Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.