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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 01:45

Yeni çevre yoluyla 7 anayol birbirine bağlanıyor: Seyahat süresi 40 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun 2'nci kısmında Aksaray-Adana arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde devam eden çalışmaların bu yıl sonunda tamamlanacağını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresinin 24 dakika kısalacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, ikinci kısmın tamamının hizmete girmesiyle bu sürenin 40 dakikaya çıkacağını belirtti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 01:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş 6 şeritli olarak projelendirilen Konya Çevre Yolu’ndaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, proje ile Konya-Ereğli, Konya-, Konya-Ankara, Konya-, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu’nun tamamını hizmete açtığımızda 7 ana ulaşım aksı birbirine bağlanacak." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Yeni çevre yoluyla 7 anayol birbirine bağlanıyor: Seyahat süresi 40 dakika kısalacak

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 ana ulaşım aksını birbirine bağlayacak olan 122 kilometre uzunluğundaki Konya Çevre Yolu projesinde yürütülen çalışmalar ve sağlanan tasarruflar hakkında bilgi verdi.
Konya Çevre Yolu, toplam 122 kilometre uzunluğunda ve gidiş-geliş 6 şeritli olarak 3 kısım halinde projelendirildi.
Projenin 22 kilometrelik ilk kısmı 2 Ekim 2020'de, 2. kısım kapsamındaki 30 kilometrelik kesim ise Ocak 2025'te hizmete açıldı.
2. kısımda yer alan Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimin 2026 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması hedefleniyor.
46,1 kilometrelik 2. kısmın tamamlanmasıyla seyahat süresi 40 dakika kısalacak, yıllık toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlanacak ve karbon salınımı 42 bin 303 ton azaltılacak.
54 kilometrelik 3. kısım kapsamındaki Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasındaki 23 kilometrelik kesimde bölünmüş yol, tünel, viyadük ve köprü çalışmaları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

3 KISIM HALİNDE HAYATA GEÇİYOR

Konya Çevre Yolu Projesi’ni 3 kısım halinde hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"22 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman ve Konya-Ereğli yolları arasında bağlantı sağlayan ilk kısmı 2 Ekim 2020’de hizmete açmıştık. Daha sonra Afyonkarahisar-Adana aksları arasında bağlantı sağlayacak 46,1 kilometrelik 2. kısım çalışmalarımız kapsamında da Ocak 2025’te Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasındaki 30 kilometrelik kesimi hizmete açtık."

Yeni çevre yoluyla 7 anayol birbirine bağlanıyor: Seyahat süresi 40 dakika kısalacak

16,1 KİLOMETRELİK KESİM BU YIL TAMAMLANACAK

2.kısım kapsamındaki Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "16,1 kilometrelik bölünmüş yolun bitümlü sıcak karışım kaplama imalatı ile DSİ Kanal Köprüsü’nü tamamlama aşamasına getirdik. Bu kesimi 2026 yılı sonunda tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"AKSARAY-ADANA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 24 DAKİKA KISALACAK"

Uraloğlu, söz konusu kesimin hizmete alınmasıyla sağlanacak kazanımlara dikkati çekerek, "Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız" dedi.

Yeni çevre yoluyla 7 anayol birbirine bağlanıyor: Seyahat süresi 40 dakika kısalacak

"SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKA KISALACAK"

Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometrelik 2. kısmın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımlara da değinen Uraloğlu, "2. kısmın tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız. Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

Yeni çevre yoluyla 7 anayol birbirine bağlanıyor: Seyahat süresi 40 dakika kısalacak

3. KISIMDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu’nun 54 kilometrelik 3. Kısmının Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacağını belirtti.

Konya-Karaman ve Konya-Seydişehir aksları arasında kalan 23 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#Aksaray
#Afyonkarahisar
#abdulkadir uraloğlu
#Konya Çevre Yolu
#Konya Karaman Yolu
#Gündem
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