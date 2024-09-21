Yeni çıkan iPhone 16'ları 3 çocuk 30 saniye içinde çaldı

21 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:44

Bursa'da telefon mağazasına giren 3 çocuk saniyeler içerisinde yeni çıkan iPhone 16 telefonlardan ikisini çalıp kaçtı. 30 saniye içerisindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa​ Osmangazi​ ilçesinde cep telefonu hırsızlığı kayıtlara bakılınca anlaşıldı. 160 bin lira değerindeki piyasaya yeni çıkan iPhone​ telefonlardan ikisi saniyeler içerisinde çalındı.

GSM operatörünün telefon​ mağazasına 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çaldı. Çocuklardan birinin gözcülük yaptığı 2 şüphelinin ise saniyeler içerisinde hırsızlık​ yaptığı anlar kameraya yansıdı. İhbar sonrası polis ekipleri çocukları aramaya başladı.