Yeni çıkan iPhone 16'ları 3 çocuk 30 saniye içinde çaldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:44
Bursa'da telefon mağazasına giren 3 çocuk saniyeler içerisinde yeni çıkan iPhone 16 telefonlardan ikisini çalıp kaçtı. 30 saniye içerisindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa Osmangazi ilçesinde cep telefonu hırsızlığı kayıtlara bakılınca anlaşıldı. 160 bin lira değerindeki piyasaya yeni çıkan iPhone telefonlardan ikisi saniyeler içerisinde çalındı.
GSM operatörünün telefon mağazasına 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çaldı. Çocuklardan birinin gözcülük yaptığı 2 şüphelinin ise saniyeler içerisinde hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı. İhbar sonrası polis ekipleri çocukları aramaya başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı