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Yeni çıkan iPhone 16'ları 3 çocuk 30 saniye içinde çaldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 01:44

Bursa'da telefon mağazasına giren 3 çocuk saniyeler içerisinde yeni çıkan iPhone 16 telefonlardan ikisini çalıp kaçtı. 30 saniye içerisindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

BursaOsmangazi​ ilçesinde cep telefonu hırsızlığı kayıtlara bakılınca anlaşıldı. 160 bin lira değerindeki piyasaya yeni çıkan iPhone​ telefonlardan ikisi saniyeler içerisinde çalındı. 

GSM operatörünün telefon​ mağazasına 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk şüpheli, 2 telefonu 30 saniyede çaldı. Çocuklardan birinin gözcülük yaptığı 2 şüphelinin ise saniyeler içerisinde hırsızlık​ yaptığı anlar kameraya yansıdı. İhbar sonrası polis ekipleri çocukları aramaya başladı.

Yeni çıkan iPhone 16'ları 3 çocuk 30 saniye içinde çaldı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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